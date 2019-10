Gjerningsmannen frå massakren i El Paso erkjente ikkje skuld

utenriks

Patrick Crusius har ifølgje politiet tilstått å ha vore ute etter mexicanarar då han skaut ned folk i grensebyen i Texas, der befolkninga i stor grad er latinamerikanarar.

Torsdag stilte han i retten i El Paso for første gong, tiltalt for «capital murder», som i USA inneber overlagt drap som kan straffast med dødsstraff.

Crusius erklærte seg ikkje skuldig, og forsvararen hans bad folk om å ha eit ope sinn når saka blir ført for retten.

Aktoratet har allereie sagt at dei vil gå inn for dødsstraff for 21-åringen.

Dei fleste av dei drepne hadde spanske etternamn og åtte av dei var mexicanarar.

Justisdepartementet har kalla handlinga innanlandsk terror.

I tillegg til dei drepne, hamna eit tosifra tal på personar på sjukehus etter angrepet på kjøpesenteret. To av dei er framleis innlagde, over to månader etterpå.

Kort tid etter dette angrepet i El Paso, vart ni personar drepne i ei ny masseskyting i Dayton i delstaten Ohio, søndag 4. august.

