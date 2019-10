EU: «Konstruktivt» møte med britisk brexitminister

utenriks

Dei to møttest til samtalar over frukost i Brussel fredag for å halde fram diskusjonen om forslaget til brexitplan som vart lagt fram av Storbritannias statsminister Boris Johnson førre veke.

– Ser ein veg

Torsdag var Johnson i eit tre timar langt møte med den irske kollegaen sin Leo Varadkar. Det enda med ei felles fråsegn om at dei «ser ein veg til ein mogleg avtale». Kva det betyr i praksis er uklart, men tonen er optimistisk og dei gjentar at «ein avtale er i alles interesse.

Det britiske forslaget til løysing inneber at Nord-Irland blir verande i EUs indre marknad, men blir ein del av Storbritannias tollområde. Dermed blir det ei tollgrense på øya. Forslaget har fått ei lunken mottaking i EU og fleire medlemsland som ikkje ønsker nokon form for grensekontroll mellom Nord-Irland og EU-medlemmen Irland.

– Positive signal

EU-president Donald Tusk seier fredag at han har fått positive signal frå Varadkar om at ein brexitavtale framleis er mogleg.

– Sjølv den minste sjanse må utnyttast. Ein brexit utan avtale vil aldri vere EUs val, sa Tusk på ein pressekonferanse på Kypros.

Ifølgje Tusk har britane framleis ikkje lagt fram eit realistisk og gjennomførbart forslag til avtale. Samtidig trekker han fram den felles uttalen frå dei to statsministrane.

– Eg har fått signal frå Varadkar om at ein avtale framleis er mogleg. Og det går føre seg tekniske diskusjonar i Brussel akkurat no, sa Tusk.

