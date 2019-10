Demonstrantar i Ecuador nektar samtalar med presidenten

utenriks

– Ingen dialog med ei morderisk regjering, sa leiar Jaime Vargas for urfolksorganisasjonen CONAIE i ei fråsegn. Han oppmodar demonstrantane til å halde fram protestane.

Fråsegna er eit svar på at president Moreno onsdag sa til statleg fjernsyn at krisa kunne løysast ganske snart. Moreno sa at dei første samtalane har gitt gode resultat.

Meir enn 550 menneske er skadde, og om lag 1.000 personar er varetektsfengsla i det søramerikanske landet den siste veka.

– Vi er ikkje interesserte i å forhandle fram nokon avtale med regjeringa. Det einaste vi ber om, er at presidenten går av umiddelbart, uttalar Vargas ifølgje EFE News Agency.

Auka drivstoffprisar rammar fattige

Ecuador har hatt drivstoffsubsidiar i 40 år for å halde prisane nede, men i byrjinga av oktober kunngjorde president Moreno at subsidiane blir kutta som eit tiltak for å få fart på økonomien i landet.

Avgjerda er ein del av ein avtale med Det internasjonale pengefondet IMF, som er ein stor långivar til Ecuador. Landet skal spare 1,3 milliardar dollar årleg på tiltaket. Som eit resultat er dieselprisen dobla og bensinprisen har auka med omtrent ein tredel.

Urbefolkninga i landet er hardt ramma av subsidiekuttet. Det blir dyrare for dei å frakta avlingane sine til marknader, og prisen på kollektivtrafikken blir venta å stige på landsbygda. Regjeringa har lova tiltak retta mot dei fattige, men det er stor mistru til om desse tiltaka vil hjelpe.

Ecuadors urbefolkning består av 13 ulike grupper, som til saman utgjer omtrent ein firedel av dei 17,3 millionane innbyggarane i landet.

Heldt journalistar og politifolk fanga

Opphavleg ønskte demonstrantane drivstoffsubsidiane tilbake. Sidan er protestane utvida med krav om at presidenten går av, og torsdag kunngjorde paraplyrørsla til demonstrantane CONAIE at protestane held fram til IMF forlèt landet.

Same dag vart ti politifolk og 31 journalistar haldne som gislar i protestaksjonane. Gislane vart tatt til fange i hovudstaden Quito av ei gruppe som representerer urbefolkninga. Politifolka vart vist fram på ei scene som demonstrantane har sett opp på eit kultursenter i byen.

Dei 31 journalistane som ifølgje Bloomberg vart tatt som gislar og halde fanga i fleire timar, vart frigitt på kvelden torsdag.

