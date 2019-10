Barnier får grønt lys for intense brexitforhandlingar

utenriks

EU-forhandlar Barnier starta dagen med ein arbeidsfrukost med den britiske brexitministeren Stephen Barclay. EU-kommisjonens talsperson kalla frukosten «eit konstruktivt møte».

– Ver tolmodige. Brexit er som å stige opp eit fjell. Vi må vere varsame, bestemte og tolmodige, sa brexitforhandlar Barnier til pressa på veg ut frå møtet.

Må godkjennast i London og EU

Etter samtalen med Barclay møtte EU dei 27 andre EU-ambassadørane i medlemslanda i den belgiske hovudstaden. Kjelder seier til The Guardian at diplomatane gir Barnier grønt lys til å gå inn i ein intens forhandlingsfase med mål om å komme fram til ein avtale innan EU-toppmøtet, som startar førstkommande torsdag.

EU-kommisjonen minner om at EUs standpunkt er uendra.

– Alle avtalar må innehalde ei juridisk gjennomførbar løysing som unngår ei hard irskegrense, samtidig som økonomien på øya, fredsavtalen for Nord-Irland og EUs indre marknad blir tatt vare på, heiter det i ei fråsegn. Kommisjonen vil vurdere framdrifta måndag.

Ein ny avtale må godkjennast av det britiske Parlamentet og av alle dei 27 andre EU-medlemmene.

– Ser ein veg

Det siste døgnet har det vore fleire positive signal rundt brexit. Torsdag møtte Storbritannias statsminister Boris Johnson den irske kollegaen sin. Det førte til ei felles fråsegn om at dei begge såg «ein veg til ein mogleg avtale». Det var ikkje klart kva som låg i det, men tonen var optimistisk.

Det var òg inntrykket EU-president Donald Tusk fekk frå Leo Varadkar etter møtet. På ein pressekonferanse på Kypros fredag sa han at han hadde fått «positive signal».

– Eg har fått signal frå Varadkar om at ein avtale framleis er mogleg. Og det er tekniske diskusjonar i gang i Brussel akkurat no. Sjølv den minste sjansen må utnyttast. Ein brexit utan avtale vil aldri vere EUs val, sa Tusk. Han minte samtidig om at tida snart er ute, og at det ikkje er nokon garantiar for å lykkast.

Tusk gjentok samtidig at britane ikkje har lagt fram eit realistisk og gjennomførbart forslag til avtale.

Hemmelege detaljar

Detaljane i det britiske forslaget har ikkje vorte delte med medlemslanda på vanleg måte, men har vore reserverte for EU-kommisjonen. Eit brev frå Boris Johnson med ei skisse til løysing vart derimot sendt og offentleggjort førre veke.

Forslaget inneber at Nord-Irland blir verande i EUs indre marknad, men blir ein del av Storbritannias tollområde. Dermed blir det éi tollgrense på øya. Forslaget har fått ei lunken mottaking i EU og fleire medlemsland, som ikkje ønsker noka form for grensekontroll mellom Nord-Irland og EU-medlemmen Irland.

Samtidig har Johnson stått fast på at den såkalla backstop-løysinga som vart forhandla fram av forgjengaren Theresa May, er uakseptabel. Den gjekk ut på å binde Storbritannia til EU i ein mellombels tollunion. Det var ikkje sett nokon sluttdato, og for Johnson inneber den løysinga ikkje eit klart nok brot med unionen.

Den britiske statsministeren har heilt sidan kampen om leiarvervet i Det konservative partiet sagt at han skal ta Storbritannia ut av EU 31. oktober – med eller utan ein avtale. Førre månad vedtok Parlamentet ei lov som pålegg han å be om ei utsetjing dersom ein avtale ikkje er på plass innan 19. oktober, det vil seie laurdag neste veke.

