Ukrainas president avviser spekulasjonar om utpressing frå Trump

Zelenskyj seier for første gong at regjeringa hans «med glede» vil granske konspirasjonsteorien som president Donald Trump insisterte på; at det var ukrainarane og ikkje russarane som påverka presidentvalet i USA i 2016. Og det for å fremme Hillary Clinton.

Zelenskyj oppmoda òg påtalemaktene i USA og Ukraina til å samarbeide om undersøkinga av eit gass-selskap som har band til Hunter Biden, sonen til den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

– Inga nikkedokke

Den ukrainske presidenten presiserte under eit langt mediemøte i Kiev torsdag at han ikkje er Trumps nikkedokke. Han la til at amerikanske styresmakter ikkje har lagt fram nokon bevis for at det var Ukraina som skal ha manipulert valet i 2016.

Zelenskyj avviste medieoppslaga om at han vart utsett for press, og at USA som motyting skulle gi Ukraina militær hjelp i kampen mot russisk-støtta separatistar i dei austlege områda av landet.

Presidenten peika på at han først etter telefonsamtalen med Trump vart gjort oppmerksam på at USA hadde frose militærhjelp til Ukraina til ein verdi av fleire hundre millionar dollar.

Feilgrep

– Men det var ikkje noka utpressing. Vi er ikkje tenarar. Vi er eit sjølvstendig land, sa president Zelenskyj. Han la til at det var feil av Det kvite hus å offentleggjere ei utskrift av samtalen 25. juli, og at Ukraina ikkje vil legge fram sin versjon av samtalen.

Trump sa at pengane til Ukraina vart stansa av frykt for korrupsjon. Avgjerda utløyste oppstyr i Kongressen, og midlane vart frigitt i september.

Zelenskyj sa han håpte at samtalen ville føre til eit møte ansikt til ansikt, og at Trump ville komme til Kiev.

– Det viktigaste for meg er at Det kvite hus endrar retorikken sin om at Ukraina er eit korrupt land som ikkje er til å stole på, sa den ukrainske presidenten.

