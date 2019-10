Tysk politi etterforskar om gjerningsmann fekk hjelp til synagogeangrep

utenriks

Den antatte gjerningsmannen var tungt væpna og utstyrt med eit hjelmkamera då han mislykkast med å ta seg inn i synagogen, der rundt 50 menneske markerte høgtida jom kippur onsdag ettermiddag. Han drap deretter to menneske, tilsynelatande tilfeldig utvalde offer, før han vart arrestert.

Politiet søkte torsdag gjennom ein bustad der 27-åringen og mor hans skal ha budd, i ein landsby i utkanten av Halle i delstaten Sachsen-Anhalt. Fleire bevis vart sikra, opplyser dei føderale etterforskarane som har tatt over etterforskinga.

«Manifest»

Dei meiner lovbrotet var motivert av høgreekstremisme og antisemittisme og behandlar saka som ein trussel mot den nasjonale tryggleiken.

– Han planla å drepe folk, seier ein ikkje namngitt etterforskar som påpeikar at gjerningsmannen mislykkast i å setje planen sin ut i livet.

Gjerningsmannen, som tyske medium har identifisert som Stephan Balliet, er ikkje tidlegare identifisert som nynazist av styresmaktene, stadfestar ein talsmann for påtalemakta.

Han filma heile angrepet med eit kamera montert på hjelmen og strøymde det 36 minutt lange opptaket på nettforumet Twitch. Opptaket vart ifølgje tyske medium sett over 2.000 gonger før det vart fjerna. Her kom gjerningsmannen med hatefulle ytringar mot kvinner og jødar og fornekta holocaust. Han publiserte òg eit antisemittisk såkalla manifest på nettet for over ei veke sidan, ifølgje nettstaden SITE.

Synagoge var målet

Etter at mannen mislykkast i å storme synagogen i Halle, plasserte han heimelaga eksplosiv utanfor synagogen og kasta ein handgranat inn på den jødiske kyrkjegarden tett ved. Deretter skaut og drap han ei kvinne i gata utanfor.

Mannen heldt deretter fram til ein kebabkiosk, der han skaut og drap ein mann.

Ferda gjekk deretter vidare til Landsberg aust for Halle, der han prøvde å kapre ein bil. Ein mann som prøvde å hindre han, vart skoten og såra.

Gjerningsmannen forlét deretter staden i ein kapra taxi og kolliderte deretter med ein lastebil før han vart arrestert. Politiet har ikkje oppgitt nokon detaljar om helsetilstanden til mannen.

Faren til Balliet seier til Bild at sonen var ein einstøing som brukte mykje tid framfor datamaskina.

– Han fann seg ikkje til rette, verken med seg sjølv eller verda. Han skulda alltid på alle andre, seier han.

Folk er redde

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier besøkte synagogen torsdag og la ned ein krans.

– Det må vere tydeleg at staten tar ansvaret for jødiske liv, for tryggleiken for jødar i Tyskland, sa han og framheva forpliktingane i landet om å gjere bot for holocaust.

Statsminister Merkel slo samtidig fast at staten må bruke alle tilgjengelege middel for å kjempe mot «hat, vald og misantropi».

– Det er nulltoleranse, sa ho.

Tyskland har vore stolt av at det jødiske samfunnet har fått ei blomstring sidan nazistane drap seks millionar jødar før 1945. Det finst i dag rundt 225.000 jødar i landet, mykje takka vere ein tilstrøyming frå det tidlegare Sovjet etter at Berlinmuren fall.

– Når skal dette stoppe? Det er skammeleg å måtte seie dette så ofte i Tyskland. Og det er ulideleg at det jødiske samfunnet har vorte ramma av eit slikt angrep under den store høgtida si. I Tyskland! I 2019! tvitrar utanriksminister Heiko Maas.

