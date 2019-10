Tyrkiske styrkar rykker stadig lenger inn i Syria

utenriks

Bombinga av kurdiskkontrollerte grensebyar heldt fram torsdag med uforminska styrke frå fly og med artilleri, blir det hevda frå Ankara.

Kurdiske grupper og syriske aktivistar avviser denne framstillinga og seier at tyrkiske bakkestyrkar ikkje har komme særleg langt, trass i sterk flystøtte. Men denne versjonen av det som skjer på bakken, kan ikkje verifiserast, og situasjonen i dei aktuelle områda er svært vanskeleg å få oversikt over.

Lenge venta

Tyrkia innleidde den lenge varsla offensiven onsdag med ein fleire timar lang flyoperasjon, der fleire titals kampfly systematisk bomba ei lang rekke mål i det store, flate grenseområdet.

Seint på ettermiddagen kom meldinga om at bakkeoperasjonen hadde starta og at tyrkiske elitesoldatar og pansra køyretøy kryssa grensa på fire stader og raskt bevegde seg innover i landet.

Trump gav grønt lys

Den tyrkiske offensiven starta rett etter at president Donald Trump søndag bestemte seg for å trekke ut ein amerikansk kontingent som har kjempa saman med den kurdiske YPG-militsen mot IS i grenseområdet.

I den offisielle statusrapporten frå Ankara torsdag blir det gitt få detaljar om framrykkinga. Ein kort video som viser tyrkiske elitesoldatar i aksjon, vart distribuert. Departementet seier at tyrkiske styrkar har angripe 181 YPG-mål aust for Eufrat i Syria sidan offensiven starta.

Ein talsmann for opprørsalliansen SDF, som i hovudsak består av kurdisk YPG-soldatar, opplyste torsdag at framrykkinga er slått tilbake og at det ikkje er nokon styrkar som tar seg vidare innover i Syria. Men dette kan ikkje stadfestast av uavhengige opplysningar.

(©NPK)