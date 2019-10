Splitta syn på Nobels litteraturpris: – Ein Dr. Jekyll og Mr. Hyde-pris

utenriks

For medan litteraturprisen til Tokarczuk neppe kjem til å bli anna enn hylla, kan Handke-prisen vekke debatt.

– Ein «Dr. Jekyll og Mr. Hyde»-pris, meiner kultursjef i avisa Dagens Nyheter, Björn Wiman, og viser til Robert Louis Stevensons romankarakter som var from og ulasteleg om dagen og eit udyr om natta.

Kontroversiell

Det er særleg tildelinga til den austerrikske forfattaren og dramatikaren Peter Handke (76) som blir sett som kontroversiell. Handke er kjent for den skarpe tunga si og for ikkje å sky provoserande utsegner. Då han kom til Oslo for å få Ibsenprisen i 2014, vart han møtt av demonstrantar som skulda han for å bagatellisere serbiske krigslovbrot.

Handke var sjølv til stades i gravferda til den tidlegare leiaren i Serbia, Slobodan Milosevic, som døydde i 2006 medan han stod tiltalt for krigslovbrot i Haag.

Wiman ser tildelinga som eit tydeleg signal frå Svenska Akademien.

– Ein vil vise at ein ikkje vil gå i noka politisk-korrekt-felle, men halde fram med å påskjønne forfattarskap som blir sett på som estetisk viktige, seier han til nyheitsbyrået TT.

Også den tidlegare forlagssjefen Svante Weyler er svært kritisk til tildelinga.

– Nobelprisen har ei politisk tyding. Den seier at det ikkje gjer noko om ein forfattar stiller seg heilt utanfor den europeiske verdifellesskapen. Svenska Akademien set ei latterleg ære i å prøve å isolere litteraturen frå verda, seier han til TT.

Fosse: – Glad

Svenska Akademien grunngir på si side tildelinga med at Handke med stor språkkunst har utforska periferien og konkrete menneskelege erfaringar.

Den norske forfattaren Jon Fosse nådde ikkje opp denne gongen heller, men har likevel omsett to av Handkes teaterstykke til norsk.

– Handke har vore favoritten min i mange år, og eg er svært glad for at han får prisen i år, seier Fosse i ei pressemelding.

Eirik Bø i Pelikanen forlag, som har gitt ut fleire av Handkes bøker på norsk, trur tildelinga kan setje fyr på Handke-debatten på nytt.

– Vi har ingen problem med å sjå at Handke er ein kontroversiell figur, seier han til NTB.

– Modig stemme

I den andre enden av skalaen står postmodernisten og miljøforkjemparen Olga Tokarczuk (57), som er ein av dei mest populære, kritikarroste og prislønte forfattarane i Polen.

I det norske forlaget hennar, Gyldendal, stod jubelen i taket då det vart kjent at ho får prisen for 2018, som ikkje vart delt ut i fjor på grunn av alle skandalane som herja Svenska Akademien.

– Vi er vanvitig glade og utruleg stolte. Dette er eit så riktig val. Olga Tokarczuk har dei siste åra etablert seg som ein av dei aller mest dristige og modige stemmene i vår tid, seier sjefredaktør for omsett skjønnlitteratur Cathrine Bakke Bolin.

I grunngivinga for tildelinga heiter det at Tokarczyk får prisen for «forteljarkunsten sin, som med encyklopedisk lyst beskriv grenseoverskridingar som livsform». Ho er den 15. kvinna av i alt 116 forfattarar som har fått Nobels litteraturpris.

Kjem til Noreg

Tokarczuk seier til nyheitsbyrået TT at ho er «overraska og glad» over tildelinga. Sjølv kjem ho til Noreg om to veker i samband med at boka hennar «Før plogen din over de dødes knokler» kjem ut på norsk.

Frå før har Gyldendal gitt ut «Løperne», som Tokarczuk fekk den britiske Man Bookerprisen for i fjor, som den første polske forfattaren nokosinne.