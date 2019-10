Nobels litteraturpris til stridbare og kontroversielle forfattarar

utenriks

Det kunngjorde Svenska Akademien torsdag.

I fjor vart det ikkje delt ut nokon litteraturpris på grunn av skandalane som herja Svenska Akademien. Fjorårets pris vart derfor delt ut i år og går altså til 57 år gamle Tokarczuk, som får prisen for sin kreative «forteljekunst som med encyklopedisk lyst beskriv grenseoverskridingar som livsform».

Stridbar postmodernist

Tokarczuk, ein som sel mykje og stridbar postmodernist og miljøforkjempar, debuterte i 1989 og har vorte hylla av kritikarar i heimlandet og beskriven som ein av dei mest suksessrike forfattarane i generasjonen sin.

Den siste boka hennar, «Jakobsbøkene», kom i år og handlar om ein jødisk vekkingsrørsle på 1700-talet.

– Boka skildrar eit ukjent kapittel i polsk historie. Ho er tett knytt til polsk nasjonalisme og synet på historia vår, eit bilde som eg ville rive hol i, har Tokarczuk tidlegare uttalt.

Olga Tokarczuk besøker Noreg om to veker i samband med at boka hennar «Før plogen din over de dødes knokler» blir gitt ut på norsk. Ho skal mellom anna delta på eit arrangement på Litteraturhuset i Oslo 23. oktober.

Dette blir hennar andre roman på norsk. Frå før har Gyldendal gitt ut «Løperne», som ho fekk Man Booker-prisen for i fjor, som den første polske forfattaren nokosinne.

Kontroversiell

Svenska Akademien grunngir årets pris til Handke med den innverknaden han har hatt på litteraturen og korleis han «med stor språkkunst har utforska periferien og menneskets konkrete erfaring».

Den austerrikske forfattaren og dramatikaren er likevel kontroversiell. Då Handke fekk Ibsenprisen i 2014 vart han møtt med demonstrasjonar og skuldingar om å bagatellisere serbiske krigslovbrot.

Eirik Bø i Pelikanen forlag, som har gitt ut fleire av bøkene av Handke på norsk, trur utdelinga kan setje fyr på Handke-debatten på nytt.

– Feillesen

– Vi har ingen problem med å sjå at Handke er ein kontroversiell figur, og han er langt frå diplomatisk når han uttaler seg, seier han til NTB.

Bø legg til at han meiner Handke har vorte feillesen når det gjeld utspela om det tidlegare Jugoslavia.

Sjølv skal Handke ha mista mål og mæle og vorte svært rørt då han fekk vite at han hadde vunne prisen, ifølgje ein medlem av Svenska Akademien.