IS-fengsel i Nord-Syria skal vere treft i tyrkisk bombardement

Fengselet ligg i byen Qamishli nordaust i Syria, der størstedelen av befolkninga er kurdarar.

– Fengselet husar nokre av dei farlegaste forbrytarane frå over 60 land, folk som gjorde seg skuldige i alle former for lovbrot medan dei var medlemmer av IS, oppgav den kurdiske sjølvstyrestyresmakta torsdag.

Syriske kurdarar har fleire gonger åtvara om at den tyrkiske offensiven i Nord-Syria kan føre til eit alvorleg tilbakeslag i kampen mot den ekstreme jihadistgruppa.

Eitt av dei siste håpa til kurdarane er at faren for at IS-fangar rømmer og områr seg vil føre til at verda grip inn for å stoppe den tyrkiske offensiven.

Men kurdiske styresmakter seier ikkje noko om at fangar har rømt frå det aktuelle fengselet, og den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at det berre er området rundt fengselet som har vorte treft av tyrkisk artillerield, ikkje sjølve fengselet.

Tusenvis av antatte IS-krigarar og familiane deira er i fengsel og fangeleirar i dei kurdiskkontrollerte områda i Nord-Syria.

