Flyselskap set nye Boeing-fly på bakken etter funn av sprekkar

utenriks

Undersøkingane er beordra av USAs luftfartsstyresmakter førre veke etter at det vart funne sprekkar på fly i Kina.

Talsperson Brian Oarrish for amerikanske Southwest Airline fortel at selskapet undersøkte over 200 fly, og sette to på bakken. Også brasilianske Gol Linhas Aereas har tatt elleve fly ut av drift, ifølgje Reuters.

Sprekkane er funne på det som blir kalla «pickle fork», som er strukturen som mellom anna styrkjer festet vengene har til flykroppen.

Ein talsperson for Boeing seier at produsenten jobbar med flyselskapa for å utvikle reparasjonsplanar, skaffe delar og tilby hjelp.

Ifølgje bransjemagasinet check-in.dk har FAA òg kravd at 38 skandinaviske fly skal undersøkast.

Fly som hadde gått meir enn 30.000 kilometer er beordra undersøkt innan éi veke. Undersøkinga kan gjerast visuelt og tar omtrent éin time per fly.

Flya er ein versjon av typen Boeing 737 kalla NG, som er forkorting for neste generasjon. Boeing planlegg å erstatte NG med MAX-flya, som alle for tida er sette på bakken etter dei to MAX 8-ulykkene i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars som kosta totalt 346 menneske livet.

(©NPK)