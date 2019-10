Ecuadors ekspresident vil stille til val «om nødvendig»

utenriks

– Om det er nødvendig at eg er kandidat, vil eg vere det, seier den venstreorienterte ekspresidenten Correa.

Samtidig har noverande president Lenin Moreno sagt at han ikkje under noko omstende vil fråtre som overhovud for Ecuadors 17 millionar innbyggarar.

Etterlyst

Correa bur no i Belgias hovudstad Brussel der han saman med familien har budd i sjølvpålagt eksil sidan han forlét makta ved slutten av den tredje perioden sin i 2017. Han vart tatt i eid første gong i januar 2007 og attvald i 2009 og 2013.

Den siste veka har Ecuador vore ramma av landsdekkande demonstrasjonar, spesielt retta mot stigande drivstoffprisar. Sjølv om dei øvste offiserane i landet har sagt at nok er nok, og det nyleg innførte portforbod i «strategiske område», heldt demonstrasjonane fram onsdag. Fleire stader kasta demonstrantane steinar og fekk tåregassgranatar i retur frå tryggingsstyrkane.

Blir skulda for kuppforsøk

Mange meiner at Correa trekker i trådane frå Belgia for å destabilisere landet og komme tilbake til makta. Men han avviser alt snakk om at han planlegg eit kupp og seier han snarare er offer for ein politisk heksejakt.

Correa risikerer å bli fengsla viss han vender tilbake til heimlandet, der han er mistenkt for å ha beordra kidnappinga av opposisjonspolitikar Fernando Balda i Colombias hovudstad Bogotá i 2012.

Fordi Ecuador har vedtatt ei lov som hindrar Correa å bli overhovudet i landet, seier han at han er klar til å stille som visepresident.

Den noverande presidenten i landet Lenin Moreno har erklært unntakstilstand.

