EU-parlamentet avviser fransk kandidat til EU-kommisjonen

Goulard måtte møte til ekstra utspørjing torsdag formiddag etter at dei relevante parlamentskomiteane ikkje var fornøgde med svara ho gav i første runden. Det gjekk ikkje betre i den andre runden, og Goulard vart altså ikkje godkjent, skriv Politico.

Goulard trekte seg som minister i heimlandet i 2017, då EU-parlamentet starta gransking av mogleg misbruk av midlar til å betale for assistentar i parlamentet. Fleire parlamentarikarar har lurt på korleis ho meinte ho var eigna til å sitje i kommisjonen når ho ikkje var eigna til å vere minister i heimlandet.

Den tidlegare forsvarsministeren i Frankrike var foreslått som kommissær for EUs indre marknad. Det ville ha gitt henne ein tung og viktig portefølje i laget til Ursula von der Leyen, som etter planen tar over som president i EU-kommisjonen 1. november.

No må Frankrike og påtroppande president von der Leyen sjå seg om etter ein ny kandidat. For sistnemnde er det best om også den neste kandidaten er ei kvinne, ettersom det er eit uttalt mål for von der Leyen å ha full kjønnsbalanse i EU-kommisjonen. Den står allereie i fare for å bli forstyrra etter at den kvinnelege kandidaten til Romania vart forkasta før høyringane i parlamentet. Romania har foreslått ein mann som ny kandidat, men kan vere villig til å stille med ein kvinneleg kandidat i tillegg.

Alle EU-landa har kvar sin representant i EU-kommisjonen.

