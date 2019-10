Supermarknader i New Zealand innfører stilletime for autistar

utenriks

Éin time kvar onsdag ettermiddag vil supermarknadskjeda Countdown skru av musikken, dempe belysninga, la vere å fylle på varer i hyllene og unngå å gi beskjedar over høgtalaranlegga.

Det var ein av dei tilsette til kjeda, som sjølv har eit barn med autismespekterforstyrring, som foreslo for leiinga at dette kunne vere ein god idé.

Initiativet er sett i verk med støtte frå organisasjonen Autism New Zealand og har vore utprøvd i fleire av butikkane til kjeda i år.

Leiaren for organisasjonen Autism New Zealand seier det kan vere vanskeleg for andre å forstå dei mange vanskane som autistar står overfor i dei daglege gjeremåla sine sidan autisme ikkje er noko som synest på utsida. Han er glad for at supermarknadskjeda tar omsyn til kundar med autisme.

Dei fleste autistar er mellom anna svært sensitive for lydar, lys og det på ha mange menneske rundt seg.

