Sanders trappar ned valkampen etter hjarteinfarkt

Sanders vart er laurdag utskriven frå sjukehuset i Las Vegas etter å ha hatt hjarteinfarkt. Tysdag møtte han pressa utanfor heimen sin i Vermont.

– Vi heldt i nokre tilfelle fem eller seks møte om dagen og tre eller fire bymøte. Eg trur ikkje eg kjem til å gjere det, sa Sanders til journalistar då han vart spurd om korleis timeplanen hans kjem til å sjå ut som framover.

– Men eg har absolutt tenkt å delta aktivt i valkampen. Eg trur vi kjem til å endre opplegget litt, slik at eg har styrke til å gjere det eg må gjere, sa han vidare.

Sanders merka smerter i brystet under ei valkamptilstelling førre veke, og det vart først meldt at han hadde gjennomgått ein operasjon for blodpropp.

Valkampapparatet opplyser at Sanders skal delta på neste vekes demokratiske presidentdebatt i Ohio, men vil ikkje kommentere når og korleis han fortset valkampen

Helseproblema hans kom på eit kritisk tidspunkt. Han er den eldste kandidaten som søker makt i Det kvite hus, og han fell på meiningsmålingane i forhold til rivalen Elizabeth Warren.

Nettstaden People melder at Sanders òg sørger over eit dødsfall i familien. Svigerdottera Rainè Riggs døydde i helga etter å ha fått ein kreftdiagnose få dagar tidlegare. Ho vart 46 år.

