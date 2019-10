Passasjerar rasar etter mareritt på luksusskip

utenriks

Dei 2.000 passasjerane på Norwegian Spirit har betalt opptil 58.000 kroner kvar for cruiset, melder den britiske tabloidavisa Daily Mail. Skipet tilhøyrer reiarlaget Norwegian Cruise Line, som tidlegare var norskeigd, men som i dag har base i Miami i USA.

Dei vart lova eit unikt fjordcruise, men sjølv fortel passasjerar no om ein «ferie frå helvete», ifølgje avisa. Planlagde besøk i Le Havre i Frankrike, Amsterdam i Nederland og Reykjavik på Island vart alle avlyste.

I tillegg blir det meldt om eit overfylt kloakkanlegg og skjemd mat i restaurantane.

Ifølgje Nettavisen har fleire passasjerar skrive om turen på Facebook.

– Det har vore eit mareritt av ein ferie, og no fløymer toaletta i fleire av romma over med kloakk. Dette er verkeleg ikkje slik eg ser for meg ein luksusferie, fortel éin.

(©NPK)