FN: Minst 30 sivile drepne i amerikanske flyangrep

utenriks

FNs kontor i Afghanistan (UNAMA) har granska dei amerikanske flyangrepa mot påståtte narkotikalaboratorium i Bakwa-distriktet i Farah-provinsen og Delaram-distriktet i Nimroz-provinsen 5. mai i år.

Kort tid etter angrepa byrja det å komme meldingar om at mange sivile var drepne, og FN innleidde derfor gransking.

Granskingsrapporten slår med sikkerheit fast at 30 sivile vart drepne, blant dei 14 barn og ei kvinne.

Truverdig informasjon

UNAMA har òg fått «truverdig informasjon» om at ytterlegare 30 sivile, dei fleste av dei kvinner og barn, vart drepne, og det blir no jobba med å få verifisert dette.

Opptil 60 sivile kan dermed ha vorte drepne i dei amerikanske flyangrepa.

USAs militære leiing i Afghanistan avviser heilt funna til FN-granskarane og held fast på at ingen sivile vart drepne i det dei omtaler som «presisjonsangrep».

Brot på folkeretten

FN nektar ikkje for at det var narkotikalaboratorium som vart bomba, men slår fast at desse vart opererte av kriminelle og fell derfor ikkje inn under definisjonen til folkeretten av «legitime militære mål».

USA hevdar at det var Taliban som dreiv laboratoria og at måla derfor var legitime fordi inntektene frå narkotikasalet er med på å finansiere krigføringa til opprørarane.

UNAMA slo tidlegare i år fast at afghanske regjeringsstyrkar og deira internasjonale allierte drap fleire sivile i første halvår i år enn det Taliban og andre opprørsgrupper gjorde.

(©NPK)