Ecuador innfører portforbod etter meir drivstoffbråk

utenriks

Avgjerda kjem etter at ei gruppe demonstrantar lykkast å komme seg inn i ein sterkt vakta, men tom kongressbygning i hovudstaden Quito.

Kort tid etter vart dei tvinga ut av politiet og tryggingsstyrkar med tåregass.

Portforbodet vil vare frå klokka 20.00 til klokka 5 kvar natt, og vil gjelde så lenge det herskar unntakstilstand i landet, erklært av Moreno torsdag førre veke.

Ifølgje avisa La Hora vil unntakstilstanden vare i 30 dagar, ikkje 60 som først planlagt, etter ein domstolsavgjerd.

Samanstøytar

Dei siste seks dagane har Ecuador vore ramma av landsdekkande protestar, spesielt retta mot stigande drivstoffprisar.

Tysdag hadde titusenvis av ecuadorianarar med urfolksbakgrunn reist til Quito frå heile landet. I hovudstaden kom det til samanstøytar mellom demonstrantane og politiet.

Demonstrantane hadde planlagt å marsjere til hovudkarta til regjeringa, noko som fekk president Moreno til å flytte regjeringa til hamnebyen Guayaquil, der dei møttest tysdag. Samtidig blokkerte demonstrantar 84 vegar på tvers av 21 provinsar, ifølgje avisa El Telégrafo.

Høge drivstoffprisar

Avgjerda om å droppe subsidiar til diesel og bensin er ein del av ein gjeldsavtale med Det internasjonale pengefondet (IMF).

Ecuador har subsidiert drivstoff i over 40 år, noko Moreno seier har bidratt til å skakkøyre økonomien i landet. Som ein del av ein låneavtale med IMF, gjekk Ecuador med på å droppe subsidiane, som kostar landet nærare 12 milliardar kroner i året.

At Ecuador droppar tilskotet betyr at prisane på bestemde typar drivstoff er meir enn dobla. Dei auka kostnadene rammar hardt, særleg for dei som allereie har lite, og urfolk er ei utsett gruppe.

Fleire leiarar for ulike grupperingar har tilbakevist at dei utnyttar den kaotiske situasjonen til å plyndre og stele, og legg skulda på andre for slike hendingar. Samanslutninga av urfolksorganisasjonar, CONAIE, uttaler at dei ikkje vil tillate at kampen deira for at Ecuador forlèt avtalen med IMF blir kriminalisert.

