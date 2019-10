Det kvite hus vil ikkje samarbeide i riksrettssaka

utenriks

Det kjem fram i eit åtte sider langt brev til demokratane tysdag, ført i pennen av advokat Pat Cipollone som avviser heile prosessen som går føre seg i Representanthuset. Kongressen granskar om Trump har misbrukt rolla si som president, men Det kvite hus vil ikkje bidra.

«President Trump kan ikkje tillate at hans administrasjon deltar i denne partiske etterforskinga under desse omstenda», heiter det i brevet.

Spissar seg til

Dei grunngir avvisinga med at etterforskinga til demokratane ikkje har kva Det kvite hus ser på som «rettmessig forankring i grunnlova», at ho ikkje eingong prøver å vere rettferdig, og trekker fram at det ikkje formelt er stemt over om ei riksrettsetterforsking skal setjast i verk.

Brevet kjem same dag som det tilspissa seg mellom Trump og Kongressen etter at han nekta USAs EU-ambassadør Gordon Sondland å stille til høyring.

Sondland skal saman med USAs tidlegare spesialutsending til Ukraina, Kurt Volker, ha vore involvert i Trumps forsøk på å få Ukraina til å etterforske Joe Biden og sonen Hunter Biden for korrupsjon.

Ikkje heva over lova

Demokrat og leiar i Representanthuset Nancy Pelosi svarer i ei fråsegn at Trump over tid «har prøvd å normalisere lovløyse» og at han «no prøver å gjere lovløyse til ein dyd».

«Handlingane til presidenten truar vår nasjonale sikkerheit, bryt vår grunnlov og undergrev integriteten til valet. Brevet frå Det kvite hus er berre det siste forsøket hans på å dekke over sviket hans mot demokratiet vårt, eit forsøk på å insistere på at presidenten er heva over lova», skriv Pelosi som står i spissen for granskinga som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett.

Ho åtvarar Det kvite hus om at dei verkar skuldige om dei «fortset å skjule sanninga om maktmisbruket til presidenten».

«Mr. president. Du er ikkje heva over lova. Du vil bli halden ansvarleg», avsluttar demokraten.

Stemna

Tysdag kveld lokal tid melder AP at Demokratane har stemna Sondland. Dei krev at han møter til vitneforklaring 16. oktober og krev i tillegg at han framlegg dokument, inkludert kommunikasjonsdata frå det personlege utstyret hans, som er leverte inn til utanriksdepartementet, men ikkje til Kongressen.

Sentralt i Demokratanes forsøk på å stille Trump for riksrett, er ein telefonsamtale han hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

I denne samtalen skal Trump heile åtte gonger ha prøvd å overtale Zelenskyj til å etterforske far og son Biden.

