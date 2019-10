BBC: Ekstraordinært brexitmøte i Underhuset etter EU-toppmøtet

utenriks

For å halde laurdagsmøte må parlamentarikarane bli samde om eit dagsordenvedtak. Underhuset er for tida ikkje samla etter at det tysdag kveld vart suspendert fram til trontalen førstkommande måndag.

Toppmøtet i Brussel blir sett på som den siste sjansen til å få på plass ei semje mellom unionen og Storbritannia. Datoen for laurdagsmøtet er òg fristen Parlamentet har gitt statsminister Boris Johnson. Viss han ikkje får på plass ein avtale innan det, pålegg lova han å be EU om ei utsetjing.

Eit laurdagsmøte i Parlamentet vil samanfalle med ein anti-brexitmarsj som kan samle tusenvis utanfor nasjonalforsamlinga i Westminster.

Johnson har så langt ikkje villa vike frå si linje om å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober, med eller utan ein avtale.

