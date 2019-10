Éin person arrestert etter skyting ved tysk synagoge

utenriks

Ifølgje Bild vart det opna eld nær ein synagoge i Paulusviertel-distriktet i Halle onsdag, og det vart òg kasta ein handgranat inn på den jødiske kyrkjegarden like ved.

Det skal ha vore minst to gjerningsmenn, som ifølgje politiet flykta frå staden i ein bil. Tyske medium melde først at bilen køyrde sørover mot Leipzig.

Like før klokka 14 opplyste politiet på Twitter at dei har arrestert éin person, men det er uvisst kvar eller korleis arrestasjonen skjedde.

Store politistyrkar jaktar, ifølgje radiostasjonen MDR, på ein eller fleire andre gjerningsmenn.

Overvakingsvideo

Ein overvakingsvideo viser at ein grå bil stansar midt i gata før ein mann stig ut og fyrer av fire skot med det som ser ut til å vere ei hagle. Mannen er kledd i grøne militærliknande klede og hjelm.

Ei talskvinne i politiet opplyser at det òg er fyrt av skot i Landsberg, rundt 15 kilometer aust for Halle, men gav ingen ytterlegare detaljar om dette.

Politiet i Halle har sperra av fleire område i byen, og sentralbanestasjonen er stengd. Innbyggarane vart først oppmoda til å halde seg innandørs, og politiet oppmodar framleis folk til å vere på vakt.

Jom kippur

Det er framleis ikkje stadfesta om angrepet var retta mot synagogen i Paulusviertel-distriktet, eller om det skjedde i nærleiken. Jødane feirar onsdag jom kippur, den årlege forsoningsdagen.

Ifølgje Bild aksjonerte politiet onsdag mot høgreekstremistar i fleire tyske delstatar, mellom anna mot ei adresse i Mansfeld-Südharz vest for Halle. Det er likevel så langt ingenting som tyder på at det har samanheng med skyteepisodane.

– Vi har hittil ingen bevis for at skytinga i Halle er relatert til dette, seier ein talsmann for tysk politi til Bild.

Halle ligg rundt 40 kilometer nordvest for Leipzig og er med eit innbyggartal på rundt 240.000 den største byen i delstaten Sachsen-Anhalt.

