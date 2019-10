Visepresident: Tyrkia gir ikkje etter for truslar

utenriks

Tyrkia har til hensikt å kjempe mot kurdiske krigarar på den syriske sida av grensa, og Tyrkia skal der etablere ei sone som lèt Tyrkia gjenbusette syriske flyktningar i området, uttalte Oktay i ein tale tysdag.

– Når det gjeld Tyrkias sikkerheit, bestemmer vi sjølv over vegen vi går, men vi set òg våre eigne grenser, sa Oktay.

Fråsegna kom dagen etter at USAs president Donald Trump sa at Washington vil trekke styrkane sine unna den nordaustlege delen av Syria. Det er i dette området at Tyrkia planlegg angrep mot kurdiske krigarar som er allierte med USA. Trump sa måndag at han kjem til å øydelegge Tyrkias økonomi viss landet går for langt.

