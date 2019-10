Tusk: Brexit er langt meir alvorleg enn eit spel om Svarte-Per

utenriks

Ei dryg veke før EU-rådet møtest, langar verten ut mot den britiske statsministeren på Twitter.

– Det som står på spel, handlar ikkje om å vinne ein runde med Svarte-Per. Dette handlar om Europas framtid og tryggleiken og interessene til det britiske folket. Du vil ikkje ha ein avtale, du vil ikkje ha ei utsetjing, du vil ikkje trekke tilbake utmeldinga. Kvar er du på veg? spør Tusk i ei melding retta direkte mot Johnson tysdag.

– Overveldande usannsynleg

Tidlegare på dagen gjorde Tysklands statsminister Angela Merkel det klart at utsiktene til å få i stand ein avtale er «overveldande usannsynleg», fortel Sky News.

Johnson og Merkel snakka saman på telefon i ein halvtime tysdag formiddag, og Johnson understreka at forhandlingane i Brussel er «nær ved å bryte saman», opplyser statsministerkontoret.

Medan den britiske statsministeren seier det ikkje verkar som om nokon i EU er interesserte i å forhandle, seier Merkel at den siste planen er dømd til å mislykkast med mindre det er ytterlegare kompromiss i spørsmålet om irskegrensa, skriv nyheitsbyrået AFP.

– Blir ikkje gjenoppliva

Ei anonym kjelde i den britiske regjeringa seier til det tradisjonelt tory-vennlege magasinet The Spectator at Johnson trur samtalane med EU vil mislykkast. Han seier òg at forslaget frå statsministeren ikkje vil bli lagt fram på nytt dersom EU går inn for ei utsetjing. Dermed kan det gå mot eit nyval der Dei konservative går inn for ei potensielt kaotisk utmelding utan ein avtale med EU.

– Dersom avtalen døyr dei næraste dagane, kjem ingen til å prøve å gjenopplive han. For å marginalisere Brexit-partiet, vil vi måtte drive valkamp basert på ein bodskap om «ingen fleire utsetjingar, få brexit unnagjort umiddelbart», seier kjelda.

Statsministerkontoret har ikkje kommentert saka i The Spectator og har ikkje gjort noko forsøk på å stadfeste eller avkrefte henne.

Rokkar ikkje ved datoen

Johnson står fast på linja si om å gå ut av EU 31. oktober, uansett om ein avtale er på plass eller ikkje. Det er òg venta at han vil leite etter eit smotthol i lova som pålegg han å be EU om ei utsetjing dersom ein avtale ikkje er klar innan 19. oktober.

Det siste forslaget til britane om ei løysing for Nord-Irland med håp om å unngå ei hard grense mot EU-medlemmen Irland har fått ei svært lunken mottaking i EU. Johnson vil ha ei tollgrense på øya, men la Nord-Irland bli verande i EUs indre marknad. Slik vil han bli kvitt den såkalla backstop-løysinga forgjengaren Theresa May forhandla fram.

Mays løysing la opp til ein tollunion med EU inntil ei permanent løysing for irskegrensa var på plass. For dagens britiske regjering står den løysinga i vegen for eit klart brot mellom Storbritannia og EU.

(©NPK)