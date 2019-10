Trump politisk isolert etter Syria-tilbaketrekking

utenriks

Den nye uroa i Washington byrja seint søndag då Det kvite hus kunngjorde at USA ville trekke amerikanske styrkar ut frå dei nordlege grenseområda i Syria, og la til at «Tyrkia snart vil gå vidare med sin planlagte operasjon inn i Nord-Syria».

Grønt lys

Dette vart tolka som eit grønt lys for Tyrkias mektige militære til å invadere Syria og angripe det kurdiske militæret der, som Tyrkia ser på som ein terrortrussel.

Problemet er at dei same kurdiske gruppene har kjempa lojalt saman med eit lite amerikansk nærvær i Syria. Dei har stått saman i mange av dei farlege kampane på bakken for å drive vekk ekstremistgruppa IS.

Trump sjølv har forsvart den plutselege kunngjeringa si om amerikansk tilbaketrekking ved å vise til at kurdarane har fått enorme pengesummar og utstyr frå USA, og at det er på tide at USA kjem seg ut av «endelause krigar».

Sterk kritikk

Reaksjonane frå republikanarane var raske, intense og høgst uvanlege frå eit parti som står bak presidenten mot kravet til demokratane om riksrett.

I spissen for opprøret står den republikanske senatoren Lindsey Graham, som blir rekna som ein hauk i utanrikspolitikken, og som vanlegvis er ein lojal Trump-støttespelar.

Republikanaren meiner Trumps avgjerd om tilbaketrekking er ein katastrofe og ein skamplett på USAs renommé.

Han jobba måndag med å få på plass eit kongressforslag som vil omgjere Trumps avgjerd om å trekke amerikanske soldatar ut av dei kurdiskkontrollerte områda i Nord-Syria.

Motstand frå Pentagon

Trump fekk òg kritikk frå dei øvste leiarane i kongressen, republikanaren Mitch McConnell og demokraten Nancy Pelosi.

– Amerikanske interesser blir best tente av amerikansk leiarskap, ikkje av retrett eller tilbaketrekking, sa McConnell. Han blir omtalt som ein av Trumps viktigaste støttespelarar i Senatet, der Trump er avhengig av at Republikanarane reddar han frå riksrett.

Ifølgje senatoren støttar ein «supermajoritet» i Kongressen eit framleis amerikansk militærnærvær i det nordaustlege Syria.

Presidenten møter òg motstand frå Pentagon.

– Forsvarsdepartementet har gjort det klart overfor Tyrkia – det same har presidenten – at vi ikkje støttar ein tyrkisk operasjon i Nord-Syria, sa Pentagon-talsmann Jonathan Hoffman i ei fråsegn måndag

Truslar mot Tyrkia

Etter kvart brukte Trump igjen Twitter der han denne gongen endra tonen og kom med ei åtvaring til Tyrkia.

– Viss Tyrkia gjer noko som eg, i min store og eineståande visdom, vurderer å vere over grensa, vil eg fullstendig øydelegge og utslette Tyrkias økonomi, skriv Trump på Twitter, utan å utdjupe kvar den omtalte grensa går.

Tyrkiske medium antyda måndag kveld og natt til tysdag at ein tyrkisk militæroperasjon kan vere i gang. Dette avviste likevel ein amerikansk talspersonen på eit pressemøte måndag.

– På det noverande tidspunktet ser det ikkje ut til at Tyrkia har starta det venta angrepet sitt nord i Syria, sa han.

Samtidig opplyste ein embetsmann i Trump-administrasjonen at USA trekker minst 50 soldatar ut av område nord i Syria, ifølgje Reuters.

