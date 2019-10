Saudi-Arabia tillèt ikkje-gifte turistar å sove saman

utenriks

Det stadfestar kommisjonen for turisme og nasjonalarv i landet på Twitter, ifølgje CNBC. Turistar frå utlandet vil frå no av kunne sjekke inn på hotella berre ved bruk av pass, dei treng ikkje lenger bevise at dei er i slekt eller gift for å kunne dele hotellrom.

Grunnen til endringa i lova er at Saudi-Arabia ønsker å auke inntektene frå turismen til 10 prosent av bruttonasjonalproduktet i landet (BNP) innan 2030, opp frå 2 prosent i dag.

Endringa gjeld berre utanlandske turistar. Saudiarabarar som ønsker å sjekke inn på hotellrom, må framleis legge fram bevis for legitimt forhold til personen dei vil overnatte saman med.

Dei nye reglane tillèt òg at kvinner, både utanlandske og lokale, får bu åleine på hotellrom.

Førre månad opna Saudi-Arabia for å utskrive elektroniske visum til innbyggarar i 49 land, mellom dei Noreg.

(©NPK)