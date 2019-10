Pasient med mogleg ebola blir undersøkt i Malmö

utenriks

Pasienten hadde feber og vart innlagt på Skåne universitetssjukehus måndag.

– Ebola er usannsynleg, men det kan ikkje sjåast bort frå før vi har fått svar på prøvane, seier Maria Josephson, operasjonsleiar ved infeksjonsklinikken ved Skåne universitetssjukehus, til Aftonbladet.

Ifølgje Josephson er det stadfesta tilfelle av ebola i området pasienten har vore i. Ho fortel at sjukehuset følgjer rutinane ved mistanke om ebolasmitte. Det blir mellom anna ikkje tatt inn fleire pasientar på avdelinga som pasienten med mistanke om ebola ligg på.

Pressetalsmann Magnus Aspegren ved sjukehuset stadfestar dette til nyheitsbyrået TT.

Viruset kan smitte ved direkte kontakt med blod og andre kroppsvæsker frå sjuke eller døde personar.

Kongo er ramma av ein ebolaepidemi som har gått føre seg sidan august i fjor og som hittil har tatt livet av over 2.000 menneske.

Mellom 2014 og 2016 døydde over 11.300 personar etter å ha vorte smitta av ebola i Vest-Afrika. Etter at det store utbrotet var over, har det vorte registrert fleire sporadiske tilfelle av smitte.

