Ein talsperson for den amerikanske flybasen Spangdahlem stadfestar at flyet styrta i 15-tida tysdag, og dessutan at flygaren er i trygg forvaring.

Kampflyet styrta i eit skogsområde, ifølgje ordføraren i distriktet Zemmer, som ligg i delstaten Rheinland-Pfalz.

For fire månader sidan omkom éin av to flygarar då to tyske Eurofighter-fly kolliderte i lufta nordaust i Tyskland.

