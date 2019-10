Iran ber Tyrkia halde seg unna Syria

utenriks

Zarif snakka måndag kveld med den tyrkiske motparten sin Mevlüt Çavusoglu.

– Zarif gav uttrykk for motstand mot ein militæraksjon, oppmoda til å respektere Syrias grenser og sjølvstende, og understreka behovet for å kjempe mot terrorisme og for å ta vare på stabilitet og sikkerheit i Syria, heiter det i ei fråsegn frå Teheran.

Cavusoglu svarte at ein militæraksjon «vil vere kortvarig».

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa måndag at USAs president Donald Trump hadde gitt han grønt lys til å gå inn i det nordaustlege Syria, der USA har støtta den kurdiske SDF-alliansen. Trump gjorde deretter heilomvending og åtvara Tyrkia mot å setje i verk ein militæroperasjon i Syria.

Erdogan vil slå tilbake kurdiske YPG i Syria. YPG er del av SDF-alliansen som har samarbeidd tett med USA for å kjempe mot IS. Ankara meiner YPG er ei terrorgruppe som samarbeider med forbodne PKK i Tyrkia.

SDF åtvara måndag om at ein tyrkisk militæraksjon vil opne for at IS kan komme tilbake.

CARE Noreg er bekymra.

– Tyrkias trussel om å invadere Nord-Syria er endå ein omdreiing i eit snart ni år langt mareritt der sivile blir ofra. Ein invasjon vil vere katastrofalt for den krigstrøytte og hardt prøvde befolkninga i Syria. Den relativt stabile kurdiske delen i nordaust kan bli ei slagmark. I nordvest er over 600 000 menneske drivne på flukt sidan i sommar, mange av dei flyktar for tredje gong, og mange har ingen høve til å flykte og blir henta inn av krigen, seier generalsekretær Gry Larsen i CARE.

