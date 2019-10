FN kan vere pengelens før november

utenriks

Årsaka til underskotet er at medlemslanda berre har betalt 70 prosent av beløpet som ein treng for budsjettet 2019, heiter det i eit brev generalsekretæren har sendt til FNs 37.000 tilsette, sitert av nyheitsbyrået AFP.

Underskotet svarer til rundt 2 milliardar norske kroner.

I brevet skriv António Guterres at FN risikerer å måtte brukte reservemidlar innan enden av oktober, og seier at innsparingstiltak må gjerast for å kunne sikre at lønn og tilskot blir betalte.

Han foreslår mellom anna å utsetje konferansar og møter, redusere tenester og avgrense offisielle reiser til berre dei mest nødvendige.

Guterres bad tidlegare i år medlemslanda om å bidra for å hindre økonomiske problem, men landa skal ha nekta, ifølgje ein anonym FN-tilsett.

– Det endelege ansvaret for den økonomiske helsa vår ligg hos medlemslanda, sa Guterres då.

Utanom fredsoperasjonar har FN eit budsjett på nærare 5,4 milliardar dollar for 2018–2019. USA står for 22 prosent av budsjettet.

