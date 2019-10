Regjeringa i Hongkong opnar for sensur av internett

utenriks

– På dette stadiet vil regjeringa vurdere alle lovlege middel for å stanse opptøyane, sa Ip Kwok-him til ein lokal radiostasjon måndag.

Nettbaserte kommunikasjonsformer og andre verktøy er avgjerande for organiseringa av protestane i Hongkong. Mellom anna speler den krypterte meldingsappen Telegram ei viktig rolle.

Ip Kwok-him meiner avgrensingar på informasjonsflyten på nett kan bli aktuelt viss det nye forbodet mot ansiktstildekking ikkje får bukt med demonstrasjonane.

Måndag vart to personar for første gong tiltalt for å ha brote forbodet. Ein mannleg student og ei 38 år gammal kvinne møtte i retten før dei vart lauslatne mot kausjon.

Støttespelarar til dei tiltalte fylte rettssalen, og mange av dei hadde på seg ansiktsmasker i protest mot det nye forbodet.

I helga demonstrerte fleire tusen menneske mot forbodet, og også mange av desse var maskerte. Demonstrasjonane byrja fredeleg, men etter kvart oppstod endå ein gong samanstøytar mellom demonstrantar og politi.

Grupper av demonstrantar stod i tillegg bak omfattande hærverk.

(©NPK)