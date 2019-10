Opposisjonen vinn valet i Kosovo

utenriks

Etter at vel tre firedelar av stemmene var talde opp natt til måndag, hadde det venstreorienterte Sjølvstyrepartiet (LVV) fått 26 prosent av stemmene, medan sentrumshøgrepartiet Kosovos demokratiske liga (LDK) hadde 25 prosent.

Sigeren til desse to partia er eit kraftig slag mot konservative PDK, som har utspring i UCK-geriljaen under krigen på 1990-talet, og som har styrt landa dei siste tolv åra. PDK har fått 21 prosent av stemmene.

PDKs alliansepartnar, Alliansen for Kosovos framtid, som er partiet til den avtroppande statsministeren Ramush Haradinaj, får 12 prosent.

Valet fann stad etter at Haradinaj gjekk av i juli som følgje av at han er stemna av Haag-domstolen for det tidlegare Jugoslavia for krigslovbrot mot etniske serbarar under og etter lausrivingskrigen i 1998–99.

Kursskifte

Valresultatet signaliserer eit kursskifte i det vesle Balkan-landet. Partiet som får flest stemmer, blir det som dannar ein regjeringskoalisjon og får statsministeren.

Det betyr at LVVs leiar Albin Kurti kan bli statsminister. Han vart først kjent som studentaktivist som protesterte mot serbisk undertrykking på 1990-talet, før krigen braut ut.

Han har sidan markert seg som ein skarp kritikar av den politiske eliten i landet, og medlemmer av partiet hans har vore blant dei som har vore mest imot avtalar og normalisering med Serbia, som EU har prøvd å forhandle fram.

I den serbiskdominerte nordlege delen av Kosovo har partiet Srpska Lista, som blir støtta av Serbia, vunne dei fleste av dei ti mandata som er reserverte for serbarane. Ytterlegare ti mandat går til andre minoritetar.

EU krev normalisering

Dei EU-sponsa samtalane mellom Serbia og Kosovo vart avbrotne i fjor då Haradinaj innførte 100 prosent toll på serbiske varer. EU har sett ein avtale som vilkår for at dei to landa kan gå vidare mot å bli medlemmer av EU.

Kosovo er anerkjent av dei fleste land i Vesten og i EU, men må få Serbia, og dermed også Russland og Kina, til å akseptere at dei er eit sjølvstendig land om dei skal få bli medlemmer av FN.

Serbia er òg under sterkt press av EU for å normalisere forholdet til Kosovo om det skal bli fortgang i ønsket om å bli EU-medlem.

Kosovo var inntil 1999 ein sjølvstyrt provins i Serbia, tidlegare Jugoslavia. Serbia slo svært hardt ned på fleirtalsbefolkning av albanarar då dei byrja å krevje sjølvstende, noko som førte til at Nato greip inn med krig mot Serbia.

