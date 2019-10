FBI: Seriedrapsmann har drepe minst 50 menneske

utenriks

Det føderale politiet har stadfesta 79 år gamle Samuel Littles involvering i minst 50 drap. Men talet er lågt samanlikna med det Little sjølv hevdar. Han har sagt at han stått bak 93 drap i perioden frå 1970 til 2005.

Sjølv om FBI ikkje har kunna knyte han til meir enn 50, er det grunn til å tru at innrømmingane hans er truverdig, medgir FBI.

– Mange av dødsfallet til offera hans var i utgangspunktet kopla til overdosar, eller knytt til ulykkesrelaterte eller ikkje fastslåtte årsaker. Nokre lik vart aldri funne, skriv FBI på ein nettstad som politiet har laga om seriemordaren. Der er det lagt ut videoopptak der Little fortel om drapa, og teikningar som han sjølv har laga som viser folk han hevdar å ha drepe.

Little vart fengsla på livstid i 2014 etter å ha vorte dømd for tre drap.

– Sjølv om han allereie sit i fengsel, meiner FBI at det er viktig å oppnå rettferd for kvart einaste offer, slik at vi kan avslutte så mange saker som mogleg, seier FBIs krimanalytikar Christie Palazzolo.

Samuel Little, også kjent som Samuel McDowell, har vore boksar. Han vart første gong arrestert i 2012 på eit senter for heimlause i delstaten Kentucky og utlevert til California på ein narkotikarelatert tiltale.

I California vart DNA-et hans knytt til tre uløyste drapssaker, som førte til at han vart dømd i 2014 for drap på tre kvinner i Los Angeles mellom 1987 og 1989.

(©NPK)