Varslar protestar i Hongkong mot ansiktsmaskeforbod

To kjelder stadfestar overfor Reuters at leiinga i Hongkong har lova som kan forby ansiktsmasker på agendaen fredag, eit trekk som aldri før har vore brukt i byen. Det er ei lov frå kolonitida som berre kan brukast unnataksvis i krisetilfelle, som no skal trekkast fram for å rettferdiggjere forbod mot å bruke ansiktsmasker under demonstrasjonar.

Lokale medium melder at den pressa leiaren Carrie Lam skulle i møte med Hongkongs styre fredag formiddag for å avgjere om dei skulle vedta kriseordninga for å forby all ansiktsstildekning.

Vernar seg

Demonstrantane har dei siste fire månadene brukte masker under protestane i Hongkong, og dessutan gule hjelmar, vernebriller og pustemasker, for å verne seg mot tåregass og slag frå politiet, men også for å unngå identifikasjon.

South China Morning Post opplyser at ei kunngjering kan ventast fredag ettermiddag, om eit forbod blir innført, og at forbodet i så fall vil tre i kraft frå midnatt.

Autoritært

Grepet leiinga skal diskutere, er om eit sett ekstraordinære lover for krisesituasjonar, Emergency Regulations Ordinance (ERO), skal takast i bruk. Desse gir Hongkongs leiing og politiet utvida fullmakter, med større rom for sensur, arrestasjonar og innskrenking av personleg fridom.

Styresmaktene meiner eit slikt forbod er nødvendig for å stanse den auka valden og samanstøytane under demonstrasjonane.

Motstandarar seier det vil markere eit vendepunkt for Hongkong å ta lova i bruk, ved å gå frå å vere eit delvis sjølvstyrt, økonomisk knutepunkt til å bli eit autoritært leiarskap.

Det er planlagt demonstrasjonar mot eit potensielt ansiktsmaskeforbod, og det er òg venta fleire protestaksjonar i helga i Hongkong.

