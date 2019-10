Tryggingsstyrkar har avfyrt skot mot demonstrantar i Bagdad

utenriks

Skota vart fyrt av mot demonstrantane, ikkje opp i lufta slik dei tidlegare har gjort, seier ein journalist i nyheitsbyrået AFP.

Det er førebels ikkje komme meldingar om omkomne.

Demonstrasjonane, som starta tysdag, har ført til valdelege samanstøytar med politiet og tryggingsstyrkar, både i hovudstaden Bagdad og i ei rekke byar sør i landet.

Sidan tysdag er minst 31 menneske er drepne og over 1.000 personar er såra, opplyser den uavhengige høgkommissæren for menneskerettar i Irak fredag.

Demonstrasjonane i Irak er retta mot vanstyre, korrupsjon og høg arbeidsløyse, og er den hittil største utfordringa statsminister Adel Abdul-Mahdi og hans knapt eitt år gamle regjering har stått overfor.

I ein tale tidleg fredag morgon lova statsminister Adel Abdul-Mahdi å svare på folks «rettmessige krav», men sa at samfunnet må gå tilbake til normalen i alle provinsar først. Han sa også at staten ikkje har nokon magiske løysingar på problema.

Statsminister Mahdi innførte portforbod frå og med torsdag, men demonstrasjonane fortsette. Styresmaktene har kutta tilgangen til internett for å hindre bruk av sosiale medium. Dette fortsette fredag, men fleire melder at tilgangen vart gjenoppretta under Mahdis tale.

