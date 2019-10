Tidlegare partileiarkandidat forlèt toryane

utenriks

Stewart var utviklingsminister under Theresa May, men trekte seg frå regjeringa då Johnson vann leiarvalet. Fredag opplyser han at han òg forlèt Det konservative partiet og ikkje vil søke attval til Parlamentet.

Han gir seg likevel ikkje i politikken, men vil stille som uavhengig kandidat i ordførarvalet i London i mai. I ein video han har delt på Twitter, forklarer Stewart valet sitt med at han meiner byen er trua av brexit og det han omtaler som ekstremisme som er i ferd med å ta over britisk politikk.

– Vi var det mest moderate landet i verda og behandla folk med høflegheit og verdigheit. Eg trur vegen tilbake til dette går gjennom denne flotte byen. Eg vil vekk frå ein politikk som kjennest som om Donald Trump aldri reiste heim etter besøket sitt i byen, seier Stewart.

Dersom han lykkast med valkampen sin, kan han ende opp med Johnsons tidlegare jobb. Statsministeren var ordførar i hovudstaden frå 2008 til 2016.

