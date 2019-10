Prins Harry saksøkjer britiske aviser for avlytting

utenriks

Ifølgje ITV News' kongejournalist Chris Ship stadfestar Buckingham Palace at tronarvingen har saksøkt dei to avisene, som han hevdar på ulovleg vis har skaffa seg tilgang til talepostkassa hans.

Det kjem ikkje fram av søksmålet kva for opplysningar avisene har fått tilgang til, eller korleis dei eventuelt har nytta seg av desse.

Prins Harrys ektefelle, hertuginne Meghan, saksøkte for få dagar sidan Mail on Sunday etter at den britiske avisa trykte eit brev ho hadde skrive til faren.

The Mail on Sunday har tidlegare trykt fleire saker om hertuginnas far Thomas Markle, som ho har eit anstrengt forhold til, og i det handskrivne brevet bad ho han om ikkje lenger å stille opp for media.

Prins Harry gjekk i dette høvet hardt ut mot britisk tabloidpresse og korleis dei har behandla Meghan og sa i ei kunngjering at han ikkje lenger kunne vere eit stille vitne til lidinga hennar.

Den britiske tronarvingen trekte parallell til behandlinga til media av mora, avdøde prinsesse Diana, som i årevis var fritt vilt for enkelte aviser.

