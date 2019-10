Perus president tok i eid ny regjering

utenriks

Seremonien fann stad i presidentpalasset i Perus hovudstad Lima.

Blant dei nye statsrådane er diplomaten Gustavo Meza-Cuadra, som er ambassadøren landet har til USA. Han blir no Perus nye utanriksminister. Andre utnemningar er tidlegare divisjonsgeneral Walter Martos, som blir forsvarsminister. Advokat og tidlegare politisjef Carlos Moran blir innanriksminister.

Måndag denne veka oppløyste Vizcarra den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlinga. Han har lenge skulda nasjonalforsamlinga for å trenere forsøk på å få bukt med korrupsjon. Han kunngjorde samtidig nyval, som skal haldast 26. januar.

Opposisjonen hevdar at dette var ulovleg og erstatta han med visepresident Mercedes Araoz som fungerande leiar. Ho trekte seg rett nok umiddelbart.

Dei siste åra har landet vore prega av stadige konfliktar mellom utøvande og lovgivande greiner, og dessutan ei rekke korrupsjonsskandalar. Vizcarras forgjengar Pedro Kuczynski vart i mars i fjor avsett som følgje av ein korrupsjonsskandale.

Til saman tre av dei tidlegare presidentane i landet er for tida under etterforsking for korrupsjonsskuldingar, medan ein fjerde – Alan Garcia – tok sitt eige liv då han vart arrestert i heimen sin i april.

