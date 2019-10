Equinor kjenner enno ikkje omfanget av oljeutsleppet på Bahamas

utenriks

Det har gått snart fem veker sidan orkanen Dorian herja over Equinors oljeterminal ved South Riding Point på Bahamas. Øygruppa ligg i Atlanterhavet like vest for Miami i USA, og Equinors terminal ligg på den nordlegaste øya Grand Bahama.

Då orkanen Dorian raserte delar av øygruppa 1. september, var det med vindstyrke opp mot 80 meter per sekund. Orkanen var ein av dei kraftigaste som er registrert i regionen til no.

– Vi har samla opp over 28.000 fat oljeprodukt rundt tankane, på hovudvegen og i områda rundt terminalen. På grunn av skadane etter orkanen har vi ikkje hatt moglegheit til å få sikker tilgang til tankane for å gjere nøyaktige målingar på storleiken av utsleppet, uttaler pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor i ein e-post til Sysla.

Før orkanen hadde Equinor 1,8 millionar fat olje på lager i ti tankar ved terminalen på Bahamas. Under orkanen bles taket av på tank nummer seks og ti, som inneheldt høvesvis 729.681 og 730.707 fat olje, stadfestar Eriksen.

Det var avisa The Tribune på Bahamas som først omtalte saka.

– Vi må ha tilgang til toppen av tankane for å kunne gjere nøyaktige målingar. Dette er ikkje mogleg å gjere no på grunn av skadar på tankane frå orkanen. Vi jobbar med å etablere løysingar på dette, seier Eriksen.

Han opplyser òg at 300 personar deltar i oppryddingsarbeidet. Det er ingen lekkasjar no, og det skal heller ikkje vere observert oljesøl på strender eller i havet, ifølgje selskapet.

Fleire hundre personar står på lista over sakna og over femti er stadfesta omkomne etter orkanens herjingar.

