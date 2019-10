Abortlov skal behandlast i Høgsterett i USA

utenriks

Lovforslaget krev at legar som utfører abort i delstaten må ha tilgang til eit sjukehus som ikkje kan liggje meir enn 5 kilometer unna klinikken.

Eigarar av abortklinikkar i delstaten har uttalt at lova vil føre til at dei fleste klinikkane må stengje, og at det berre vil vere éin lege igjen i delstaten som kan utføre inngrepet, ifølgje Washington Post.

Høgsterettsdommarane skal no vurdere om lova på urimeleg vis hindrar kvinners rett til å ta abort.

Det var inga overrasking at domstolen tok saka. I februar hindra Høgsterett lova i å tre i kraft.

Då slo høgsterettsjustitiarius John Roberts, som blir rekna som konservativ, seg saman med dei fire liberale dommarane og stemte mot forslaget, medan dei fire konservative dommarane, inkludert Trump-utpeikte Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh, alle stemte for.

