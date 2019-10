Seks personar omkom då bru kollapsa i Taiwan

utenriks

Hendinga skjedde i kystbyen Nanfangao tysdag morgon. Fem personar vart funne omkomne tysdag, medan ein sjette person vart funnen av dykkarar torsdag.

Ein oljetankbil fall av brua og trefte og øydela tre båtar i vatnet nedanfor, samtidig som brukollapsen førte til ein brann.

Ti personar vart skadde, mellom anna sjåføren av oljetankbilen.

Brua kollapsa etter at tyfonen Mitag hadde herja i området. Då ulykka fann stad var likevel uvêret over, og det er ikkje klart om tyfonen var årsaka til at brua kollapsa.

I 2016 vart det funnet feil på ekspansjonsfuga som var brukt i brua, ifølgje nyheitsbyrået CNA.

