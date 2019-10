Portforbod innført i heile Bagdad

utenriks

Det herskar noko usikkerheit rundt talet på drepne og såra i Irak etter to døgn med demonstrasjonar mot mellom anna korrupsjon og høg arbeidsløyse. Tidlegare onsdag vart innført irakiske styresmakter unntakstilstand i tre byar etter dei omfattande protestane, og då var minst ni personar registrerte drepne det siste døgnet og over 200 såra.

Natt til torsdag melder Reuters at talet på drepne er minst sju, og såra over 400 dei siste to dagane, og at statsminister Adel Abdul Mahdi innfører portforbod for Bagdads seks millionar innbyggarar.

– Alle køyretøy og enkeltpersonar har totalforbod mot å bevege seg i Bagdad frå klokka 5 i dag, torsdag, og inntil vidare, sa han i ei skriftleg fråsegn.

Reisande til og frå flyplassen i Bagdad, ambulansar, tilsette i sjukehus, straum, vatn og avløp, og dessutan religiøse pilegrimar er unnatekne frå portforbodet, heiter det i meldinga.

Det er vidare opp til provinsguvernørar å avgjere om dei skal erklære portforbod andre stader.

