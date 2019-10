Hongkongs leiar vil forby ansiktsmasker for å hindre demonstrasjonar

utenriks

Ted Hui frå opposisjonen seier at det truleg skal stemmast over forslaget i den lovgivande forsamlinga. Men etter massive demonstrasjonar og valdelege samanstøytar den siste tida, går det rykte om at Lam vil bruke ei lov frå kolonitida som gjer det mogleg å vedta maskeforbodet utan ei avstemming.

Ei lov om krisesituasjonar frå 1922 tillèt den politiske leiaren å innføre reguleringar som vedkommande meiner er av allment omsyn dersom det oppstår kriser eller fare for sikkerheita til samfunnet.

Demonstrantane dekker til ansikta sine for å unngå å bli identifiserte og dermed arresterte. I protestar tysdag, under Kinas 70-årsjubileum, vart over 269 demonstrantar arresterte, noko som er den største mengda arresterte på éin dag sidan demonstrasjonane byrja i juni.

Eit lovforslag om at hongkongkinesarar skulle kunne utleverast til straffeforfølging i Kina utløyste protestane. Dette vart seinare trekt tilbake.

Men demonstrasjonane har langt frå stilna. Hongkong er eit delvis sjølvstyrt territorium som høyrer innunder Kina, men mange av innbyggarane meiner at fridommane dei har kunna nyte i den tidlegare britiske kolonien, er i ferd med å forsvinne.

Demonstrantane krev at Hongkongs leiar Carrie Lam skal gå av. Dei vil òg ha garanti for demokratiske fridommar og at valdsbruka til politiet blir granska.

(©NPK)