Gulrøter kan ha betennelseshemmande effekt mot kreft

utenriks

Forskarar frå Syddansk Universitet (SDU), Odense Universitetshospital (OUH) og Aalborg Universitet (AAU) har tidlegare vist at innhaldet av stoffa falcarinol og falcarindiol i gulrot kan førebygge utviklinga av tarmkreft hos rotter.

I ei pressemelding frå Syddansk Universitet (SDU) blir det no opplyst at forskarane kan ha funne ut kvifor dei to plantestoffa kan verke førebyggande.

Ein ny studie viser at mengda gulrot dyra fekk, har stor tyding. Desto meir gulrot dyra fekk, desto mindre var risikoen for å utvikle tarmkreft.

Betre enn medisin

– Det nye er at dette indikerer at den betennelseshemmande evna til stoffa nettopp er det som gjer dei krefthemmande, seier Morten Kobæk Larsen, førsteamanuensis i eininga for kirurgisk forsking

Betennelse er eitt av dei første trinna i utviklinga av kreft, og ein betennelse er ein risikofaktor for å utvikle kreft, ifølgje forskarane. Legemiddel som Aspirin har vist seg å ha ein førebyggande effekt på utviklinga av mellom anna tarmkreft, men kan få alvorlege biverknader, som langvarig magesår ved bruk over lengre tid.

I tillegg hemmar gulrøter òg fleire andre signalmiddel som påverkar utviklinga av tarmkreft. Så det er ein tilleggsbonus, forklarer Kobæk-Larsen.

Vegen vidare

Han ser for seg fleire klare fordelar med resultata og denne typen forsking framover: Meir søkelys på kreftførebygging og ikkje berre på kreftbehandling og -lindring. Han håper vidare å kunne skaffe middel til å halde fram med kliniske studiar – no på menneske. Han ser for seg å då kunne bruke førebyggande kosthald som ein større del av kampen mot kreft.

– Viss slike kliniske studiar òg viser ein effekt, vil det vere nærliggande å utvikle nye matprodukt eller tilskot som optimaliserer den førebyggande effekten, seier han.

(©NPK)