Greta Thunberg klimastreikar i Iowa fredag

Den 16 år gamle aktivisten har fått mykje merksemd verda over etter toretalen sin i FN, der ho refsa leiarane i verda for å ikkje gjere nok for å motverke klimaendringane. I etterkant av toretalen deltok ho i klimastreiken i Montreal i Canada sist fredag.

– Denne fredagen er eg glad for å kunne kunngjere at eg vil delta i klimastreiken i Iowa by!, skriv Thunberg på Twitter onsdag, og merkar innlegget #FridaysForFuture.

Ho legg til at det einaste dei ber om i demonstrasjonane er at folk stiller seg bak vitskapen og lyttar til forskarane.

Thunberg vil sakte, men sikkert flytte seg vidare gjennom Amerika på sin veg til Santiago i Chile, der ho skal delta på ein ny FN-klimakonferanse i desember.

