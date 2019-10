EU-kommisjonens nye president flyttar inn på kontoret

utenriks

EU-kommisjonens leiar har ingen offisiell residens i Brussel, noko von der Leyens forgjengar til tider irriterte seg over. Jean-Claude Juncker budde i ei hotellsuite i byen, noko som kosta EU 3.250 euro i månaden, drygt 32.000 kroner etter dagens kurs.

Dette beløpet kan den påtroppande presidenten altså spare unionen for ved å overnatte på 25 kvadratmeter vegg-i-vegg med kontoret i 13. etasje i hovudkvarteret til Kommisjonen, skriv tyske Die Welt. Ein tenestemann som står henne nær, påpeikar at EU òg sparer pengar på ekstra vakthald, i og med at hovudkvarteret allereie er svært godt sikra. I tillegg risikerer ikkje presidenten å bli sitjande fast i trafikken og komme for seint på jobb.

Von der Leyen vidarefører med dette praksisen sin frå tida som tysk forsvarsminister. Då overnatta ho på kontoret i vekedagane, og reiste heim til Hannover i helga.

– Hovudbustaden hennar har alltid vore og vil framleis vere i Hannover, seier den anonyme tenestemannen.

I tillegg til ei månadslønn på 28.000 euro, får von der Leyen 4.185 euro i månaden i bustadstøtte. Det er uklart om ho framleis vil få dei pengane når ho bur på kontoret.

Det står òg att å sjå om dei nye presidentane i EU-kommisjonen og EU-rådet blir invitert heim på filmkveld hos Nato-sjef Jens Stoltenberg, slik forgjengarane Juncker og Donald Tusk av og til vart.

