Romania foreslår ny mann til EU-kommisjonen

utenriks

Påtroppande president Ursula von der Leyen har lagt stor vekt på å ha like mange kvinner og menn i kommisjonen og foreslo eit kollegium med 14 menn og 13 kvinner, inkludert henne sjølv.

Etter at den juridiske komiteen til EU-parlamentet avviste Ungarns og Romanias kandidatar – éin mann og éi kvinne – har Ungarn nominert ein ny mann. No er det klart at også Romania fremmar ein mannleg kandidat – Dan Nica frå statsminister Viorica Dancilas parti, PSD – skriv Politico.

Dermed ryk von der Leyens nøye utarbeidde kjønnsbalanse, men Dancila kan bidra til ei løysing. Ho seier ho har ein kvinneleg kandidat klar, men berre vil foreslå henne formelt dersom også Ungarn statsminister Viktor Orbán kjem opp med ein kvinneleg kandidat.

For tida er resten av kommisjonskandidatane til utspørjing i komiteane til EU-parlamentet. Parlamentet må godkjenne kommisjonen i sin heilskap før den kan tiltre og ta fatt på fem år som «EUs regjering». Det skal etter planen skje 1. november.

