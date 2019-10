Rettshøyringa om Netanyahus sak er i gang

utenriks

Dei rettslege høyringane skal etter planen gå føre seg i fire dagar og kan bli følgde av ein tiltale.

Netanyahu har sjølv avvist skuldingane og hevda at dei er ein del av ei mediedriven heksejakt. Den endeleg avgjerda om tiltale kan bli tatt først fleire veker etter at høyringa er over. Netanyahu er mellom anna sikta for å ha fått champagne og sigarar til ein verdi av hundretusenvis av dollar frå milliardærvenner.

Statsministeren skal ifølgje skuldingane òg ha tilbode ein kritisk publikasjon lovgiving som ville svekt ei rivaliserande avis, og kravd mildare omtale som motyting.

Israels riksadvokat Avichai Mandelblit har tilrådd at det blir tatt ut tiltale.

Netanyahu har på førehand lova at høyringane denne veka vil reinvaske han, og advokatane hans var offensive før høyringane.

– Vi kjem ikkje berre til å presentere bevis alle kjenne til, men også nye. Vi er sikre på at med ein gong vi presenterer bevisa våre, vil det ikkje vere noka anna løysing enn å lukke saka, sa advokaten Amit Haddad då han kom høyringa på onsdag.

Siktingane mot statsministeren, som omfattar mutingar, bedrageri og økonomisk utruskap, har òg skapt problem for forhandlingane om koalisjonsdanning etter valet i haust. Fleire har avvist samarbeid med Netanyahu som følgje av rettsprosessen som går føre seg.

