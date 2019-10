Putin: Danmark er under sterkt press i spørsmålet om gassrøyrleidning

utenriks

Gassrøyrleidningen skal etter planen frakte gass frå Russland til Tyskland, men har hausta krass kritikk frå USA som hevdar at han er «ein gåvepakke» til president Vladimir Putin.

President Donald Trump har trua med sanksjonar mot selskap som deltar i bygginga av gassrøyrleidningen, som vil gjere Russland mindre avhengig av å transportere gass til Europa via Ukraina når han er ferdig.

Den opphavlege planen var at gassrøyrleidningane skulle gå gjennom dansk farvatn utanfor øya Bornholm, men søknaden om dette vart trekt før danske styresmakter hadde tatt stilling til han.

Etter den noverande planen skal røyrleidningen ikkje leggast i dansk farvatn, men Danmark har likevel høve til å seie nei av omsyn til miljø og skipstrafikk i Austersjøen.

Danmark har no komme i klemme mellom to allierte sidan Tyskland pressar på for å få røyrleidningen ferdigstilt, medan USA er motstandarar.

– Danmark blir utsett for eit svært sterkt press, konstaterer Vladimir Putin.

– Det er no opp til landet sjølv å vise sjølvstende og suverenitet. Dersom dei ikkje er i stand til dette, så finst det andre ruter, seier den russiske presidenten ifølgje nyheitsbyrået TASS.

– Det betyr fleire kostnader og ei mindre forseinking av prosjektet, men det vil uansett bli gjennomført, understrekar han.

(©NPK)