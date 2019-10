Nord-Korea kan ha testa oppskyting frå ubåt for første gong

utenriks

Missilet flaug onsdag om lag 450 kilometer gjennom lufta, med ei makshøgde på 910 kilometer over bakken, etter at det vart skote opp frå ein ikkje spesifisert stad i havet utanfor Nord-Koreas austlege kystby Wonsan. Det opplyser Sør-Koreas militære leiing, som onsdag framleis analyserte detaljane rundt oppskytinga.

Japan sende umiddelbart ut ein protest og hevdar missilet hamna i japansk økonomisk sone, som strekker seg 200 kilometer ut i havet. Viss det blir stadfesta at missilet fall ned i japansk farvatn, vil det vere det første nordkoreanske missilet som har slått ned så nær Japan sidan november 2017.

Statsminister Shinzo Abe fordømmer oppskytinga. Han seier ho er eit brot på FNs resolusjonar mot Nord-Korea.

– Vi vil halde fram å samarbeide med USA og det internasjonale samfunnet og gjere vårt ytste for å halde oppe og verne sikkerheita for folket vårt og vere i beredskap, seier han.

Japan registrerte først to missil, men korrigerte seinare opplysninga med at det dreidde seg om ei enkelt oppskyting, og at missilet kan ha falle ned i to bitar.

Ubåt

Japans forsvarsminister Taro Kono kunne onsdag ikkje seie om missilet vart skote opp frå ein ubåt.

Sør-Koreas militære leiing kunne heller ikkje offisielt stadfeste at raketten vart skoten opp frå ein ubåt, ein lekter eller ei anna form for plattform til sjøs. Men i eit hastemøte i Seoul la militærleiinga vekt på moglegheita for at det kan ha dreidd seg om oppskyting frå ein ubåt.

I ei fråsegn gir Sør-Korea uttrykk for «sterk bekymring».

– Oppskytingar som dette er ikkje til hjelp for å dempe spenninga på Koreahalvøya. Vi oppmodar Nord-Korea endå ein gong til å stanse dette umiddelbart, heiter det i fråsegna.

USA opplyser at landet følgjer med på situasjonen.

Nord-Korea har anslagsvis 70 ubåtar, men dei har ifølgje ekspertar berre utskytingsrøyr for torpedoar, ikkje missil. I juli viste landet fram ein ny og større ubåt som ifølgje ekspertar kan ha fleire utskytingsrøyr for missil.

– Bodskap til USA

Skulle Nord-Korea ha evne til å skyte ut missil frå ubåtar, vil det vere urovekkande, fordi slike våpen er vanskelegare å avdekke i tide. Nokre ekspertar meiner Nord-Korea med denne testen prøver å posisjonere seg og legge press på USA før atomforhandlingane blir tekne opp att laurdag.

– Nord-Korea prøver å fremme ein bodskap om at tida ikkje er på USAs side og at Nord-Korea kan finne ein annan veg framover viss samtalane på arbeidsnivå ikkje fører dit Nord-Korea ønsker, seier Du Hyeogn Cha ved Asan Institute for Policy Studies i Seoul.

Cha understrekar at oppskytinga viser Nord-Koreas auka evne til å ramme USAs allierte i regionen – Sør-Korea og Japan – og ikkje USAs fastland.

– Det ser ut til at Nord-Korea ønsker å gjere forhandlingsposisjonen sin klar før samtalane startar, seier Harry Kazianis ved Center for the National Interest i Washington.

Oppskytinga kan òg ha vore eit uttrykk for nordkoreansk misnøye med at nabolandet i sør tysdag viste fram nokre av sine nyinnkjøpte F35-kampfly for første gong. Nord-Korea har kalla kjøpet av dei amerikanske flya ein stor provokasjon som bryt med nyleg inngåtte avtalar mellom dei to landa på Koreahalvøya.

Utskyting før samtalar

Det er ikkje første gong Nord-Korea har tatt til orde for nye samtalar med USA, og så følgt opp utspelet med våpentestar.

Førre månad testa regimet ein nyutvikla rakettrampe, berre timar etter å ha kunngjort at landet ville ha nye samtalar med Washington.

Oppskytinga på onsdag fann stad dagen etter at Nord-Korea og USA stadfesta at atomsamtalane skal takast opp att laurdag etter at dei kollapsa tidlegare i år.

