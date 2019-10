Kjærasten til Khashoggi krev at Saudi-Arabias styresmakter blir haldne ansvarlege

utenriks

Aktivistar og venner av den regimekritiske journalisten møtte onsdag opp utanfor Saudi-Arabias konsulat i Istanbul, der Khashoggi vart drepen for eitt år sidan.

Markeringa byrja klokka 13.14 lokal tid, det nøyaktige tidspunktet då Khashoggi tok den skjebnesvangre turen inn i konsulatet for å hente papir han trong for å gifte seg.

Hatice Cengiz, som var forlova med Khashoggi, heldt ein tale under markeringa.

– I fjor stod eg her. Eg var ei forelska jente, ventande på at mannen min skulle komme ut av konsulatet. Vi tenkte å gå og ete middag. Vi ville invitere vennene våre til bryllaupet, sa Cengiz ho.

– Uforståeleg

Cengiz krev at Saudi-Arabias makthavarar blir halde ansvarlege for handlingane sine. Under markeringa sat eigaren av Washington Post, Amazon-grunnleggaren Jeff Bezos, ved sida av henne

– Ingen burde nokon gong gå gjennom det du gjekk gjennom, sa han vendt til Cengiz.

– Du er i hjarta våre, vi er her og du er ikkje åleine, sa han.

Fleire spørsmål igjen

Saudi-Arabias mektige kronprins, Mohammed bin Salman, tok nyleg «fullt ansvar» for drapet, men nektar for å ha gjev ordre om det.

CIA meiner at kronprinsen personleg gav ordre om drapet og krev uavhengig gransking.

FNs spesialrapportør for utanomrettslege avrettingar, Agnes Callamard, deltok også på markeringa på onsdag utanfor konsulatet i Istanbul. Ho skuldar Mohammed bin Salman for å skyve ansvaret bort frå seg sjølv.

– Han skaper lag på lag på lag med aktørar og institusjonar, noko som vernar han sjølv mot direkte ansvar for drapet, sa ho.

Etter drapet vart liket av Khashoggi truleg partert. Det er aldri funne.

Saudi-Arabia har stilt elleve personar for retten og har lagt ned påstand om dødsstraff for fem av dei.

